Samanyolu Haber /Ekonomi / Domates satamadığımız Rusya'dan et ithaline başlıyoruz /24 Haziran 2017 05:25

Domates satamadığımız Rusya'dan et ithaline başlıyoruz

Yıl içerisinde Rusya'dan kırmızı et ithal etmeye başlayacak olan Türkiye, bu kapsamda Rusya'daki çiftliklerde incelemelerde bulunacak.

Domates satamadığımız Rusya'dan et ithaline başlıyoruz

Rusya'dan et ithalat etmeye hazırlanan Türkiye bu kapsamda Rusya’daki sığır ve kuzu eti üreticilerini denetleyecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, 10 Temmuz’da Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yetkililerin Rusya’ya geleceğini bildirdi.

Yetkililerin, Moskova bölgesindeki kuzu eti üreticilerini denetlemeye başlayacağını belirten Melano, ziyaret kapsamında Bryansk ve Orenburg bölgelerindeki sığır eti üreticilerinin de denetleneceğini dile getirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin, Rusya’dan et ithalatının 2017’de başlayacağı garantisi verdiğini söylemişti.
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