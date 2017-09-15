Samanyolu Haber /Gündem / "Dolmabahçe'de ne yaptığını anlatsana" /15 Eylül 2017 13:29

"Dolmabahçe'de ne yaptığını anlatsana"

Erdoğan’a ‘Biz Tunceli’de PKK’ye karşı yürüdük, sen PKK’yi güçlendirdin’ diye seslenen Gök, AKP’li Ünal’a ise Dolmabahçe görüşmeleri üzerinden yüklendi.

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CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “PKK’nin güçlenmesine, kollanmasına, himaye edilmesine ses çıkarmayan bir iktidarın, bizim partimize, Genel Başkanımıza söyleyebileceği tek bir söz bile yoktur. Tunceli’de PKK’ye karşı bayraklarımızla yürüdük. Sen ne yaptın? PKK’yi güçlendirdin” dedi.

CHP’li Gök, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terörün önlenmesiyle ilgili sözlerine ilişkin açıklamalarını anımsatan Gök, CHP’nin terör karşısında her zaman dik durduğunu, Kılıçdaroğlu’nun teröre karşı mücadelesi nedeniyle PKK’nin saldırısına uğrayan tek genel başkan olduğunu kaydetti. İktidarın himayesi sayesinde PKK’nin güçlenmesine, kollanmasına, himaye edilmesine ses çıkarmayan bir iktidarın, CHP’ye CHP’nin Genel Başkanı’na söyleyebileceği tek bir söz bile olmadığını belirten Gök, “Biz ne yaptık? Tunceli’de PKK’ye karşı bayraklarımızla yürüdük. Sen ne yaptın? PKK’yi güçlendirdin. Bir çift lafımız da Mahir Ünal’a var. Mahir Ünal kalkmış partimizi eleştiriyor. Mahir Ünal, Recep Tayyip Erdoğan’ın daha sonra reddettiği Dolmabahçe mutabakatında o koltuklarda oturanlardan biri sen değil miydin? Ne yaptın Dolmabahçe’de? Bunları anlatsana” ifadelerini kullandı.

‘İttifak düşünmüyoruz’

TBMM İçtüzük değişikliğiyle ilgili de bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmayı planladıklarını aktaran Gök, partisinin HDP ile ittifak yapabileceği iddialarına ilişkin soruya “Biz CHP olarak toplumun tümünü kapsayan projelerimizle yolumuza devam ediyoruz. Her partinin ayrı programı, idealleri vardır. Herhangi bir parti ile ittifak düşüncemiz yok” yanıtı verdi.
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