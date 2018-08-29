Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarla kira ve satış yasaklanıyor /29 Ağustos 2018 09:08

Dolarla kira ve satış yasaklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alışveriş merkezlerinde, evlerde dükkanlarda artık dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıkladı. Albayrak, buna yönelik çalışmalarının Meclis’e kısa sürede gelmesi için sürdürdüklerini kaydetti.

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Berat Albayrak, Türkiye gibi güçlü ülkelerin dolarizasyon sorununu artık geride bırakması gerektiğini belirterek "Bu konuda şu anda çok yoğun bir çalışma başladı. AVM'lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. İşte burada hassas bir nokta var. Bir kısım kredi döviz riski bununla ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede Meclis'e getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an." diye konuştu.

Bakan Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris'teki görüşmesinin ardından Türkiye dönüşü uçakta bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Türkiye piyasalarının tatilde olduğu bayram boyunca uluslararası piyasaların açık olduğunu hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Herhangi operasyonel bir saldırı görmedik. Yaşadığımız süreçler bize çok farklı şeyler öğretiyor. Küresel sistemde her anlamda teyakkuzda olmamız lazım ülke olarak. Ekonomide artık bir açıklama ile bir tweet ile piyasalar hareketlenebiliyor. Ülkeler ile ilgili çok önemli hareketlenmeler meydana gelebiliyor. Ekonomide artık tüm kurumlar, piyasalar ile sürekli teyakkuzda olunması gereken bir döneme girdik. Reflekslerinizin güçlü olması gerekiyor."

'BİR DAHA VERGİ BARIŞI OLMAYACAK'

Vergi barışında verilen sürenin dolduğunu kaydeden Albayrak, "Yapılandırmaya başvuran mükellef sayısı 5 milyon 484 bin 200 bin kişi oldu. Tahsil edilecek alacak tutarının toplamı ise 60.5 milyar TL. Benim Bakanlığım döneminde bir daha böyle bir vergi barışı olmayacak. Ben 1 yıl kalırım, 5 yıl kalırım bilmem benim döneminde bir daha vergi barışı yok. Ve biz daha yalın ve daha tabana yayılmış vergi sistemi için çalışıyoruz" dedi.
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