Samanyolu Haber /Ekonomi / Doların yükselişini seyreden Hükümet Antep fıstığına müdahale etti.... /23 Mayıs 2018 08:27

Doların yükselişini seyreden Hükümet Antep fıstığına müdahale etti....

Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırarken, fıstık fiyatlarında son dönemlerde çok yüksek bir fiyat artışı yaşandı. Balkavacılar ise bu artışı protesto ederek fıstıklı baklava üretmeme kararı aldı.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba gereken müdahaleleri yaptığını ve kabuksuz Antep fıstığının fiyatının 160 TL'ye kadar gerilediğini açıkladı.


TEK MÜDAHALE KABUKSUZ ANTEP FISTIĞINA

Antep fıstığında fiyatın 220 liraya çıkmasını protesto eden tatlı üreticilerinin fıstıklı baklava üretmeme kararı alması ile ortaya çıkan baklavadaki fıstık krizine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba el attı. Yapılan görüşmeler sonrasında Antep fıstığı fiyatları 160 liraya kadar düştü. Fakıbaba bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, "Baklavacı arkadaşlara 220 liradan alıyorken artık 160 liraya düştü. Onlara siz de baklava fiyatlarını düşürün dedim" dedi.

BAYRAMA KADAR 860 MİLYON LİRALIK DESTEK
Ellerinden geldiği kadar, üretici, sanayici ve tüketicileri düşünen bir sistemle hizmet etmek istediklerinin altının çizen Bakan Fakıbaba, ''Doğu ve Güneydoğu Anadaolu Bölgesi hayvancılık ve kırsal kesimde geçinen insanlar. Biz şunun hesabını yaptık, desteği yem fiyatlarına mı ürüne mi destek verelim konusunda konuştuk ve ürüne destek vermeğe karar verdik. Sadece sütte 20 milyon destek sağladık. Toplamda 860 milyon destek ediyor. Bir de büyükbaş hayvanlara besi desteği veriyoruz. Bayrama kadar üretici vatandaşlarımıza 860 milyon lira destek sağlamayı düşünüyoruz.'' dedi.

29 LİRADAN ET
3 markette kilosu 29 liradan et satıldığını da ifade eden Fakıbaba, ''Bu diğer kasapların daha çok kazandığı anlamına gelmiyor. Bunu daha öncede söyledim. Kıymanın ve kuşbaşının 35-41 lira olarak satılması normaldir. Ancak bizim 29 liralık fiyatlarımız bakanlık tarafından desteklenmiş fiyatlardır. Etin kalitesi anlamında bir fark yok. Örneğin kıymanın içerisindeki yüzde 20'ye kadar yağ olabilir. Gıda kodeksine göre yüzde 20'yi geçmeyen yağ normaldir. Ancak başka bir vatandaş ben sıfır yağlı kıyma alacağım derse farklı fiyattan kıyma satın alabilir.'' diye konuştu.


220 LİRADAN 160 LİRAYA DÜŞTÜ

Baklavada yaşanan fıstık krizine ilişkin de konuşan Bakan Fakıbaba, ''Antep fıstığı konusu da son görüşmelerimizin ardından tatlıya bağlandı. Arkadaşlar doğru olan hak olan fiyata çekelim dedik ve şu anda 160 liraya kadar düştü. Önemli olan problem çıkmadan bu işin halledilmesi. Baklavacı arkadaşlara 220 liradan alıyorken artık 160 liraya düştü. Onlara siz de baklava fiyatlarını düşürün dedim.'' dedi.
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