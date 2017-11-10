Samanyolu Haber /Ekonomi / Doların yükselişi şimdilik durdu /10 Kasım 2017 11:26

Doların yükselişi şimdilik durdu

Dolar/TL kuru Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in görüşmesinin ardından günü nispeten sakin seyirle başladı.

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ABD ile diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği kaygısı TL varlıkların son dönemdeki satış baskısında önemli bir belirleyici olarak görülüyordu.

Bunun yanısıra Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve süregiden jeopolitik endişeler, dolardaki küresel değerlenme, enflasyondaki yükseliş ve Hazine’nin artan borç çevirme oranları da TL varlıklarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Dün gelen düzeltmeyle bir ara 3.84’e kadar gerileyen dolar/TL dün günü 3.8650 civarında tamamladı. Kur bu sabah saat 0859’da 3.8668/3.8696 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.1848/4.1882, euro/TL ise 4.5029/4.5069 seviyesinde işlem görüyor.
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