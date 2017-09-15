Doların düşmesi Danışmanı endişelendirdi...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli kurla ilgili tartışmalara açıklık getirerek, "Aşırı değerli lira ucuz ithalattır, bu da yatırımsızlık demektir ve sonucu işsizliğe kadar gider" dedi. Bloomberg HT'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli, "Kur aşağı gidiyor, yukarı gidiyor tartışması değil. Kur politikasıyla birçok şeyi belirliyorsunuz. Aşırı değerli lira ucuz ithalattır, bu da yatırımsızlık demektir ve sonucu işsizliğe kadar gider" diye konuştu.





‘KURA SEVİYE BELİRLEMEK GİBİ YAKLAŞIMIMIZ YOK'



Gedikli, "ABD bile dolar'ın düşmesini istiyor. Küresel ekonomideki gelişmeleri de dikkate alarak değerlendirme yapmak lazım. Kura seviye belirlemek gibi yaklaşımımız yok" ifadelerini kullandı.





‘FITCH NEDEN NOTU ARTIRMIYOR?'





Fitch'in Türkiye büyümesinin görece güçlü olduğu açıklamasını yorumlayan Gedikli Fitch'e not artırma çağrısı yaptı.





Gedikli, "Her şeyin olumlu olduğunu yazmışlar peki soruyorum neden notu artırmıyorsunuz?" dedi.





Türkiye'nin 3. çeyrekte daha güçlü büyüyeceğini ifade eden Gedikli, "Dünyadan da bu anlamda ayrışacağız" dedi.