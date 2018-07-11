Doların ateşi yükselmeye devam ediyor... 4.80 TL'yi geçti...

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin açıklanması ardından sert yükselen dolar/TL'de yaşanan ilk tepki ardından küresel piyasalara daha paralel bir seyir görülüyor.





ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı geriliminin küresel riskten kaçışı tetiklemesiyle TL gelişmekte olan para birimlerine benzer bir satış baskısı altında.





Dünya'nın haberine göre, ABD'nin Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunarak dünyanın en büyük iki ekonomisini ticaret savaşına gitgide daha yakın hale getirmesiyle birlikte küresel risk iştahı da oldukça kırılgan.