Samanyolu Haber /Gündem / Dolar'ın ateşi yükseldi... /12 Mart 2018 17:26

Dolar'ın ateşi yükseldi...

Dolar kuru, yeni haftaya yatay bir seyirle başlarken, gün içerisinde yönünü yukarı çevirerek 3.8444 seviyesini gördü. Dolar kuru böylelikle 1 ayın zirvesine ulaşmış oldu. Euro kuru ise 4.72 seviyesinde hareket ediyor.

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Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bugün dolar karşısında genel olarak değer kaybı gözlenirken jeopolitik gelişmeleri de izleyen dolar/TL, 9 Şubat'tan beri en yüksek seviyeye ulaşarak bir ayın zirvesini gördü.

Yeni haftaya yatay bir seyirle 3.81 seviyesinden başlayan dolar/TL, yönünü tekrar yukarı çevirdi. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.8444 seviyesini görürken, saat 15.23 itibarıyla 3.8421 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL aynı dakikalarda 4.7242 seviyesinde hareket etti.

Euro/dolar 1.2292 seviyesinde hareket ederken, dolar endeksi yüzde 0,33 oranında değer kaybıyla 89,88 seviyesindeydi.
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