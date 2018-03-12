Dolar'ın ateşi yükseldi...

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bugün dolar karşısında genel olarak değer kaybı gözlenirken jeopolitik gelişmeleri de izleyen dolar/TL, 9 Şubat'tan beri en yüksek seviyeye ulaşarak bir ayın zirvesini gördü.



Yeni haftaya yatay bir seyirle 3.81 seviyesinden başlayan dolar/TL, yönünü tekrar yukarı çevirdi. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.8444 seviyesini görürken, saat 15.23 itibarıyla 3.8421 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL aynı dakikalarda 4.7242 seviyesinde hareket etti.



Euro/dolar 1.2292 seviyesinde hareket ederken, dolar endeksi yüzde 0,33 oranında değer kaybıyla 89,88 seviyesindeydi.