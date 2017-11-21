Doların ateşi neden düşmüyor ve sürekli yükseliyor?









Financial Times'a göre bu durumun iki nedeni var: Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin ve Merkez Bankası'nın (TCBM) enflasyonla mücadele yeteneğine yönelik endişelerin yeniden artması.





Gazete, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Bakanlar Kurulu sonrası ABD'yi suçlayıcı bir açıklama yaptığına da dikkat çekiyor.

Bozdağ, "Rıza Sarraf davası Türkiye'ye dönük açık bir kumpastır" demiş, bu açıklama sonrası Dolar/TL kuru 3,92'yi görmüştü.

Financial Times, doların en son bu seviyeye, yatırımcıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kontrolünü artırmaya yönelik girişimlerinden ürktükleri yaklaşık 10 ay önce çıktığını belirtiyor.





Gazetenin dikkat çektiği bir diğer nokta da Türkiye'de Türk Lirası cinsinden 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizinin Pazartesi günü bir ara yüzde 13'ü aşarak rekor seviyeye çıkması.





'Cumhurbaşkanının son müdahaleleri yatırımcıların kaygılarını arttırdı'

Financial Times'taki haber şöyle devam ediyor:

"Cumhurbaşkanı'nın son birkaç gündür (ekonomi politikalarına) müdaheleleri yatırımcıların kaygılarını arttırdı.

"Sayın Erdoğan uzun süredir "uluslararası faiz lobisini" eleştiriyor, enflasyondan da bu lobiyi sorumlu tutuyor. Faiz oranlarının yüksek olduğunu vurgulayarak yaptığı eleştirileri geçen hafta da tekrarladı. Merkez Bankası'nı doğrudan eleştirmekten kaçınsa da, onun giderek daha yüksek sesle dile getirdiği daha düşük faiz çağrısı, bankanın yüzde 11'i aşan enflasyonla mücadelesini zorlaştırıyor."





'Bu şartlarda TL'nin değer kaybı kimseyi şaşırtmamalı'

Financial Times'a konuşan Commerzbank'tan uzmanlar, "Enflasyondaki görünümün daha yüksek faiz oranları gerektirdiği bir ortamda Merkez Bankası'nı güvenilir bulunamamasının en önemli nedeninin" faizlerin düşürülmesine yönelik siyasi baskı olduğunu söylemiş. Adları açıklanmayan uzmanlara göre bu şartlarda Türk Lirası'nın değer kaybı kimseyi şaşırtmamalı.

Merkez Bankası hafta sonu yaptığı duyuru ile Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlayacağını açıklamıştı. Yıl sonuna kadar her hafta ortalama 600 milyon dolarlık Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesi açılacak.

Haftalık bazda bakıldığında 450 milyon dolarlık kısmı bir ay vadeli sözleşmelerden oluşan programın büyüklüğü, 3 ve 6 aylık ihalelerle birlikte yıl sonunda 3 milyar dolara yaklaşacak.

Financial Times'taki haberin sonunda, Merkez Bankası'nın attığı bu adımın da Türk Lirası'nın değer kaybını önleyemediği belirtiliyor.



