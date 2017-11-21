Doları en iyi bilen bankadan bir ay sonrası için yeni tahmin

Dolar/TL'de en iyi tahminci, kurun daha da yükseleceğini öngörüyor. Bloomberg'in sıralamasına göre, yılın üçüncü çeyreği itibariyle dolar/TL konusunda en iyi tahmini yapan kurum olan Mizuho Bank Genel Müdür Yardımcısı Shigehisa Shiroki, yıl sonunda dolar/TL'de 4,20 seviyesinin çoktan hedefler içinde yer aldığını belirtti.







Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde 3,9781 ile tarihi seviyeye yükselirken, Türk Lirası benzerlerinden de negatif ayrışma sergilemişti.





Türk Lirası'ndaki son gelişmeleri BusinessHT'ye değerlendiren Shiroki, Türk Lirası'ndaki değer kaybının sürmesinin olası olduğunu, bu durumun da politik konularla bağlantılı olmadığına dikkat çekti. Yüksek getiri sağlamanın zorlaştığı ortamda Japon yerli tasarruf sahiplerinin ve diğerlerinin yüksek getiri arayışıyla Türk tahvillerine yöneldiğine dikkat çeken Shiroki, bunların birçoğunun Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla mücadele ettiğini dile getirdi. Sadece Japon yatırımcıların değil, diğer getiri arayan yatırımcıların da aynı pozisyonu tutması gerektiğini söyleyen Shiroki, kurda daha fazla yükselişin olası olduğunu belirtti.





Dolar/TL kuru için yıl sonuna kadar 4 seviyesinin kolayca aşılabileceğini öngören analist 4,20 seviyesinin de çoktan hedefler içinde olduğunu söyledi.





EN İYİ DOLAR/TL TAHMİNCİSİ





Bloomberg'in yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gelişmekte olan ülke kurları ile ilgili öngörülerde bulunan kurumların performansını değerlendirdiği çalışmasına göre dolar/TL tarafında en iyi tahminci Mizuho Bank olmuştu.





Bloomberg, kur tahmininde kurumları üç kritere göre değerlendiriyor. Bunların başında hata payı geliyor. Tahminin zamanlaması ve yön sinyalinin kesinliği de dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor. Hesaplamada hata payının toplam skora katkısı yüzde 60 olurken, zamanlamanın yüzde 30, yön sinyalinin de yüzde 10'u değerlendirmeye alınıyor.





Bu değerlendirmeye göre Mizuho Bank'ın skoru 77,13 olurken, onu 66,73 ile Morgan Stanley, 65,46 ile Credit Agricole takip etti.





HSBC: YIL SONUNDA EURO/TL 4.74 OLUR





Bu arada, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında bugün rekor seviyelere gerilemesini değerlendiren HSBC, liranın değer kaybetmeye devam etmesini beklediğini açıkladı. HSBC, yıl sonu için euro/TL tahminini 4,74 olarak ortaya koydu. Yıl başından bu yana Türk Lirası karşısında yüzde 25'den fazla değer kazanan euro, bugün tarihi zirvesi olan 4.6755'e yükseldi.