Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar'dan yeni tarihi rekor /22 Kasım 2017 10:12

Dolar'dan yeni tarihi rekor

Dolar, Merkez Bankası'nın dün dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için bankaların fonlama maliyetlerini yükselten adımına karşın bugün ilk işlemlerde 3.98 lirayı da aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

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Yeni güne 3.96 - 3.97 lira aralığında başlayan dolar, gelen alımlarla hızla tırmandı ve 3.9824 lirayı gördü. Dolar ile birlikte tırmınışını sürdüren euro da 4.6747 liraya kadar çıktı.

Dövizlerdeki dün tırmanış hız kazandığı zaman Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 22 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürülmüştür. Aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlenmiştir" denildi.

Böylece, bankalar tüm fonlamamalarını, daha yüksek maliyetlerle geç likidite penceresinden yapmak zorunda kalacaklar. Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faiz yüzde 12.25 düzeyinde bulunuyor.

Dövizlerdeki tırmanışın da etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.74 düşüşle 103 bin 146 puandan başladıktan sonra gün boyunca dalgalanmasının ardından, dövizdeki rekorlara karşın günü yüzde 1.3 yükselerek 105 bin 268 puandan kapattı.

Dövizdeki yükseliş, Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primlerini de yükseltti. IHS Markit verilerine göre Türkiye'nin CDS primleri, dünkü kapanışa göre 4 baz puan artarak Nisan ayından bu yana en yüksek düzey olan 222 baz puana yükseldi.
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