Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Dolardaki düşüşün sebebi S400 füzelerinden vazgeçildiği kulisi' /04 Haziran 2019 22:32

'Dolardaki düşüşün sebebi S400 füzelerinden vazgeçildiği kulisi'

Ekonomi gazetecisi Emin Çapa, 'Kurun çok düşmesi de rekabet gücümüz açısından iyi değil. Bir yerlerde dengelenmesi lazım' değerlendirmesini yaptı.

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Gazeteci Emin Çapa, doların neden düştüğünü anlattı. Çapa dolardaki düşüşün temelinde Türkiye’nin ABD’nin baskısına dayanamayacağı için S-400’leri iptal edeceğine ilişkin gelen sinyallerin olduğunu söyledi.

Doların neden düştüğünü paylaştığı videoda anlatan Emin Çapa, bu düşüşün ekonomik nedenlerle yaşanmadığını belirtti. “Ekonomi ile piyasayı aynı görmeyin” diyen Çapa, “Ekonomi iyi olabilir ama piyasa kötü olabilir. Piyasa iyi olabilir ama ekonomi kötü olabilir. İkisi aynı şey değil. Borsadaki 100 liranın 60 lirası yabancıların elinde zaten. O yüzden S-400’ler iptal edilecek” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Türkiye’nin S-400’leri almaya cesaret edemeyeceğini belirten Çapa, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin S-400’leri iptal edecek beklentisi nedeniyle dolardaki hareket yaşanıyor. Hatırlayacaksınız Serkan Gölge vardı. Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştular. Aynı zamanda NASA çalışanı olan Serkan Gölge ev hapsine alındı. Trump yakında ABD’de olacağı müjdesini verdi. Rahip Brunson’ı hatırlıyor musunuz? Niye yargılayamadık? Yargılıyorduk, yargılıyorduk ama ülkesine gitti. İşte aynı şeyin S-400’lerde de olacağı, ekonomik krizin daha da derinleşmesi, ABD’nin ambargo uygulamasını göze alamayacağı iddiaları var. ABD’den sızan bilgiler S-400’ün başka bir bahara kalacağını gösteriyor.”

Faizlerin de iki kademe yukarıda olduğunu hatırlatan Çapa, ekonomide yapısal reformların yapılması gerektiğine dikkat çekti. Çapa, şunları söyledi:

“Dolardaki düşüş ekonomi iyiyi gidiyor demek değil. Dövize ilişkin stabil bir piyasa olması lazım. Kurun çok düşmesi de rekabet gücümüz açısından iyi değil. Bir yerlerde dengelenmesi lazım. Ardından ekonomik programları devreye sokmamız lazım. O sırada da asıl yapısal reformları yapmamız lazım. Yani hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarını devreye sokmamız lazım.”
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