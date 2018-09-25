Samanyolu Haber /Gündem / Dolardaki düşüş kısa sürdü... Akşam saatlerinde tekrar yükselmeye başladı /25 Eylül 2018 17:31

Dolardaki düşüş kısa sürdü... Akşam saatlerinde tekrar yükselmeye başladı

Kur dün başlayan düşüşünü bugün de sürdürüyor.

SHABER3.COM



Haftaya 6.32 seviyelerinde başlayan Dolar/TL  dün %2'nin üzerinde düştü, akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamalarıyla dolar/TL düşüşünü sürdürerek 6.0519'a kadar geriledi. Borsa da dün %1.5'in üzerinde değerlendi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Türk yetkililerle Brunson'ın durumunu bu hafta konuşmayı bekliyoruz. Rahip Brunson bu ay serbest bırakılabilir" dedi. 

Kur bugün de düşüşünü sürdürerek %1'in üzerinde kayıpla 6.07 seviyelerine geriledi. Euro/TL de saat 09:21'de %1'in üzerinde gerileyerek 7.14'ten işlem gördü. 

ARJANTİN ETKİSİ 

Gün boyu yükseliş ve düşüş arasında gidip gelen kur akşam saatlerinde Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifa haberinin gelişen piyasalara baskı yapmasıyla %1'in üzerinde yükselerek 6.22'lere yükseldi. Arjantin pesosu dolara karşı %4'ün üzerinde değer kaybederken peso'yu Türk Lirası izledi. 

KURDA GÜNLÜK HAREKET
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan sabah Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede Türk varlıklarında stabilleşme süreci olduğunu belirterek "gerek Merkez Bankası'nın sıkılaştırması, gerek geçen haftaki yeni ekonomi programında mali politika önlemleriyle stabilleşme oldu..Şimdi, diplomatik ilişkilerde de bazı gelişmeler var. 

İlişkilerin normalleşme sürecine gireceği beklentileri olumlu yansıyor" değerlendirmesini yaptı. 
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