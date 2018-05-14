Dolarda yükseliş, Euro'da yeni rekor

Döviz piyasası geçen hafta boyunca yukarı yönlü oldukça hareketli bir seyir izledi. Dolar/TL, tarihi rekoru 4.3744 seviyesine taşıdıktan sonra 4.30 civarında haftayı tamamladı. Euro'nun satış fiyatı ise haftayı 5.14 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise 92.44 oldu.







Dövizde yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı.





Geçen haftayı 4.30 seviyesinde kapatan kur bu sabah ilk işlemlerde 4.35'ten el değiştiriyor.





Euro/TL ise 5.2040 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.