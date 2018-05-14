Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda yükseliş, Euro'da yeni rekor /14 Mayıs 2018 09:02

Dolarda yükseliş, Euro'da yeni rekor

Dolar ve euro yeni haftaya Türk Lirası karşısında güçlü bir yükselişle başladı. Dolar/TL 4.35 seviyelerinden güne başlarken, euro/TL de 5.2040 seviyesini aşarak rekor kırdı.

SHABER3.COM

Döviz piyasası geçen hafta boyunca yukarı yönlü oldukça hareketli bir seyir izledi. Dolar/TL, tarihi rekoru 4.3744 seviyesine taşıdıktan sonra 4.30 civarında haftayı tamamladı. Euro'nun satış fiyatı ise haftayı 5.14 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise 92.44 oldu.

Dövizde yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı.

Geçen haftayı 4.30 seviyesinde kapatan kur bu sabah ilk işlemlerde 4.35'ten el değiştiriyor.

Euro/TL ise 5.2040 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolarda yükseliş, Euro'da yeni rekor Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:43:48