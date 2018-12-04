Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda yeniden sert yükseliş /04 Aralık 2018 18:30

Dolarda yeniden sert yükseliş

Sabah saatlerinde 5.24'ten güne başlayan dolar kuru öğleden sonra yükselişini hızlandırarak 5.45'i gördü. Euro ise 5.97'den 6.16'ya yükseldi

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Enflasyon verisiyle 5.14'e kadar gerileyen ancak burada kalıcı olamayarak 5.28'i test eden dolar/TL bugün sert yükselişte.
Dolar/TL kuru 5.45 seviyesini aşarken, euro 5.97'den 6.16'ya çıktı.

Finansal Danışman Volkan Sarı Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, "Şu an günlük volatilite her ne kadar düşse de çok yüksek. Bu volatilite düşmeli. Merkez Bankası'nın tutumu kurda çok önemli olacak. Eğer faiz indirimine gitmezse kurda 5.20'nin altındaki seviyeleri tekrardan görebiliriz. Dip seviyelere yakın seviyelerdeyiz" ifadesini kullandı.
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