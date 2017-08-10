Dolarda son durum ne?

Perşembe gününe 3.5376 seviyesinden başlayan Dolar/TL , erken saatlerdeki işlemlerde 3.43'ü aştı.





Çarşamba günü 3.5497 seviyesine kadar yükselen kurun haftalık kazancı, yüzde 0.40'ın üzerinde bulunuyor. Dolar/TL , TSİ 10:15'te yüzde 0.15 artıda 3.5434 seviyesinden alıcı buldu.





Bloomberg HT'nin haberine göre; doların on önemli piyasa parası karşısındaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.13 yükselerek 1,163.27 puan oldu. Endeksin haftalık yükselişi yaklaşık yüzde 0.13 seviyesinde bulunuyor.





Yurt içi tarafta Perşembe günü yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet yatırımları açıklanacak. Cuma günü açıklanacak cari işlemler dengesi ise Dolar/TL 'nin seyri açısından yatırımcıların takibinde olacak.





Yurt dışında ise Perşembe günkü ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Cuma günkü enflasyon verisi, doların uluslararası piyasalardaki fiyatlanması açısından önemli olabilir.



