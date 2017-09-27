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Dolarda hızlı yükseliş... 3.57 de geçildi
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Dolarda hızlı yükseliş... 3.57 de geçildi
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27 Eylül 2017 10:21
Dolarda hızlı yükseliş... 3.57 de geçildi
Dolar, Irak Kürdistan'ı referandumu gerilimi sonrası yeniden 3.57 seviyelerine yükseldi.
SHABER3.COM
İki hafta önce 3.40'ın altında işlem gören dolar/TL yükselişini sürdürüyor.
Saat 12.00 itibariyle Dolar 3.57'ten işlem görürken, euro ise 4.19'dan işlem görüyor.
Elinizdeki doları satmayın, Borsada artık serbest düşüş zamanı...
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