Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda hızlı yükseliş... 3.57 de geçildi /27 Eylül 2017 10:21

Dolarda hızlı yükseliş... 3.57 de geçildi

Dolar, Irak Kürdistan'ı referandumu gerilimi sonrası yeniden 3.57 seviyelerine yükseldi.

SHABER3.COM

İki hafta önce 3.40'ın altında işlem gören dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Saat 12.00 itibariyle Dolar 3.57'ten işlem görürken, euro ise 4.19'dan işlem görüyor.

 
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