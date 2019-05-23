Dolar kritik virajda: Bugün de yükseliyor

S-400 krizi sebebiyle dün 6,10 TL seviyesinin üzerine çıkan dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar bu sabah 6,15 TL'ye kadar yükseldi. Euro ise 6,86 TL'ye kadar tırmandı.





YSK YİNE PİYASALARI VURDU





Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını 6 Mayıs'ta iptal etmesinin akabinde dolar 6,25 TL'ye kadar yükselmişti.





İptal kararının gerekçeleri dün akşam saatlerinde yayımlandı, ancak hukukçular başta olmak üzere hemen her çevreden YSK'ya ağır eleştiriler geldi.





Dün akşamki YSK gerilimi ve S-400 krizinde karşılıklı restleşmeler bugün piyasalarda birebir hissediliyor.







BORSA İSTANBUL 84 BİN PUANDA TUTUNABİLECEK Mİ?





2019 yılının başında beri yüzde 20 değer kaybeden ve dün de yaklaşık yüzde 2 düşen Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi ise bu sabah hafif yükseldi.





BİST 100 endeksi Türkiye saati ile 10:55 itibarıyla 84 bin sınırında tutunmaya çalışıyor.





ABD İKİ HAFTA MÜHLET VERDİ





Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'ya, "Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçtiğine dair kararını iki hafta içinde açıkla, yoksa müeyyideler başlayacak" muhtırası verdiğinin ortaya çıkması BİST'te yabancı yatırımcıların satışını hızlandırdı.





Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptaline dair gerekçeli kararının hukukçular tarafından yerden yere vurulması piyasada tansiyonu yükseltti. Dolar bu sabah 6,15 TL'yi aştı.

DOLAR İÇİN 6,13 TL SEVİYESİ KRİTİK





Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararı sonrası ABD Doları yeniden yükselişe geçti.





Yatırımcılar bugün doların yukarı hareketinin devamı için 6,1315 direncini takip ediyordu. TSİ 10:50'de bu eşik de aşıldı.





Piyasalar dolar için artık 6,17 TL ve 6,21 TL eşiklerine odaklanacak.







ÇEYREK ALTIN 411,9 TL





Doların artması altın fiyatlarını da yükseltti.





İstanbul Kapalıçarşı'da TSİ 10:15'te altının gram fiyatı 250,6 TL oldu. Çeyrek altın 411,9 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.659,9 TL oldu.





Hazine'nin 2 yıllık borçlanma maliyetini gösteren tahvil faizi ise yüzde 25,7'ye çıktı.







