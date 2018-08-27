Dolarda hızlı yükseliş var

Geçen hafta bayram tatili nedeniyle sadece yurt dışı işlemlerin gerçekleştiği dolar kuru yurt içi işlemlere yükselişle başladı. Gece saatlerinde 5.98 seviyelerine kadar inen dolar kuru bu sabah tekrar yükselişe geçti. Saat 10'da 6.17 TL'ye yükselen doların yanısıra Euro kuru da 7.10 TL'de bulunuyor.





Doların seyrinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, 6 lira seviyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.





Öte yandan Türkiye'de bugün TÜİK sektörel güven endeksleri, TCMB kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi ile Hazine brüt borç stoku verileri açıklanacak.