Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda dur durak yok... /29 Ağustos 2018 09:03

Dolarda dur durak yok...

Dokuz günlük Kurban Bayramı boyunca yatay seyreden dolar/TL kuru, yurt içi piyasaların işleme başlamasıyla yükseliş trendine girdi. Bu sabah saatlerinde 6.25 olan kur, daha sonra 6.39 seviyesini gördü.

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Doların 6.39 seviyesinde işlem gördüğü saatlerde euro ise 7.46'a yükseldi.

Dolar dün ABD ile Meksika arasında NAFTA serbest ticaret anlaşmasının revizyonu konusunda sağlanan anlaşmanın getirdiği iyimserlikle dört haftanın dip seviyesini gördükten sonra yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine odaklanmalarıyla birlikte dar aralıkta seyrediyor.

Başlıca para birimleri karşısında doların seyrini izleyen endeks dün ABD seansındaki işlemlerde 94.434'e kadar gerileyerek 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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