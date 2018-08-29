Dolarda dur durak yok...

Doların 6.39 seviyesinde işlem gördüğü saatlerde euro ise 7.46'a yükseldi.







Dolar dün ABD ile Meksika arasında NAFTA serbest ticaret anlaşmasının revizyonu konusunda sağlanan anlaşmanın getirdiği iyimserlikle dört haftanın dip seviyesini gördükten sonra yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine odaklanmalarıyla birlikte dar aralıkta seyrediyor.





Başlıca para birimleri karşısında doların seyrini izleyen endeks dün ABD seansındaki işlemlerde 94.434'e kadar gerileyerek 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.



