'Dolarda birileri çok acayip şekilde açık pozisyon alıyor'

Bayram tatilinden önce 5.45 seviyesine kadar çekilen dolar, Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyım atandığı haberlerinin ardından 5.65 seviyesine kadar çıktı.





20 Ağustos sabahı itibariyle 5.6462/5.6494’den işlem gören dolarla ilgili, Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci önemli bir iddiada bulundu.





Kahveci "Bugün ülkeye gelmeyen döviz ile döviz hesaplarımız şişiyor. Gayet nettir ki, sistemin bir yerinde birileri çok acayip şekilde açık pozisyon alıyorlar. Yani olmayan dolarlar satılıyor veya alınıyor" diye yazdı.





'Kara Çarşamba' başlıklı yazısında, Kahveci, "Sistem nasıl sürecek" sorusunu yöneltti ve ekledi:





"Faiz indirimi ve sadece baz etkisi ile enflasyon oranındaki birkaç aylık düşüş bu açık pozisyonu için yeterli destek verecek mi? 1992 yılındaki İngiltere’nin kara çarşambasında vurgunu Soros’un yaptığını herkes biliyor. 2001 yılındaki Türkiye kara çarşambasında vurgunu gece yarısı döviz satışıyla kimlerin yaptığı da biliniyor.





Aradaki fark şu: İngiltere’de oyuncu açık oynamış ve vurgunu piyasada yapmıştı. Oysa Türkiye’de oyuncu kapalı oynamış ve vurgunu devlet desteğinde yapmıştı.





Bizde sermaye zaten devletçidir.





Devlet olmadan sermayenin iş yaptığı çok az görülür. O nedenle hep devlete sırtı yaslamak geleneği vardır."





Ekim-kasım ayında enflasyonda baz etkisinin tersine döndüğünü kaydeden Kahveci, yüzde 22 mevduat faizi yerine döviz alanların ne yapacağını sordu ve düşen TL faizinin cazip olamayacağını kaydetti.





"Ama bizim bilmediğimizi dövizde açık pozisyonunu kim alıyorsa umarım biliyordur. Çünkü 1992’de Sorors’un bile tek başına dize getirdiği İngiltere Merkez Bankası operasyonuna bir daha maruz kalmayalım" uyarısında bulunan Kahveci, hata yapma lüksünün kalmadığına dikkat çekti ve ekledi:





"Sonra dış güçler vs söylemlerini daha ne kadar yedirebiliriz ki?"