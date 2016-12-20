Dolar'da 3.60 endişesi

Dolarda 3.60 endişesi





Dolar/TL Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastin ardından güne 3.53 civarına yükselerek başladı.







Dün akşam piyasa kapanış saatlerinde 3.50’nin üzerinde işlem gören dolar/TL büyükelçinin öldürülmesinin ardından dün gece saatlerinde 3.5370’e kadar yükseldi. Kur, güne 3.5310/3.5339 seviyesinden başlarken, saat 10.02 itibari ile bankalararası piyasada 3.5175 seviyesinden işlem gördü.





ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2017’de öngörülenden daha hızlı faiz artırımına gideceği beklentisiyle geçen hafta yönünü yukarı çeviren dolar/TL dün günü piyasa kapanış saatlerinde 3.50 civarında tamamlamıştı.





MERKEZ FAİZİ ARTIRACAK MI?





Merkez Bankası’nın Noel ve yeni yıl tatilleri öncesinde bugün açıklayacağı faiz kararının yılsonuna kadarpiyasalarda etkili olabileceği belirtiliyor.





Reuters’ın 18 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre; Merkez Bankası’nın (MB) yaklaşık üç yıllık aradan sonra kısa vadeli faizlerde geçen ay başladığı artırımlara bu ay da devam ederek, politika faizi ve koridorun üst bandını artırması bekleniyor.





Bankacılar MB’nin faiz artırımı yapmaması halinde kurun 3.60 seviyesindeki tarihi zirvelerini zorlyabileceğini kaydediyor. 25-50 baz puanlık faiz artışının ise sınırlı ancak geçici bir iyimserlik yaratması bekleniyor. 50-100 baz puan arasında bir artışın ise kuru 3.50’li seviyelerden 3.40’lara doğru düşürebileceği de dile getirilen beklentiler arasında