Dolara ne oluyor? Yönü neden değişti?

9 Mayıs perşembe günü Merkez Bankası'nın ek sıkılaşma adımları üzerinde başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankaları aracılığı ile 1 milyar dolar sattığı iddia edilmişti.

Dün piyasa kapandıktan kısa bir süre sonra akşam saatlerinde Alman Bild Gazetesi'nin internet sitesinde Julian Röpck imzası ile yayımlanan haberde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçtiği iddia edildi. İddiayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı. Altun mesajında Bild’in muhabiri Röpck’ü etiketleyerek, “Sevgili Julian kaynağın yanlış. Ben söylüyorum: S-400 anlaşması bitmiştir.” ifadesini kullandı.

Bunun üzerinde kurda ciddi bir düşüş oldu. Gün içerisinde 6.20 seviyesini gören ve Bild'in haberinden hemen önce 6.13 seviyesinde olan dolar/TL haber yalanlanmasına rağmen 5.97 seviyesine indi.





Borsa İstanbul'un eski başkanı ve AKP'de milletvekilliği de yapmış olan İbrahim Turhan bakanlar kurulunun değiştirileceğine yönelik ortada söylentiler dolaştığını bunun kur üzerinde etkisi olmuş olabileceğini söyledi. Turhan Twitter üzerinden yayımladığı mesajında ekonomi yönetiminde değişikliğin piyasa üzerinde olumlu etki doğuracağını söyledi.







