Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar zirveyi zorluyor /21 Kasım 2017 09:48

Dolar zirveyi zorluyor

Dolar, dün merkez bankasından ve küresel piyasalardan gelen haberlerin ardından son 11 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Güne yatay başlayan dolar sabah 8:30 itibarıyla 3.93 lira.

Dolar zirveyi zorluyor


Dolar, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlediği TL uzlaşmalı döviz satım ihalelesinde iki katı teklif almıştı. 

350 milyon dolarlık döviz satım ihalelerine toplam 637 milyon dolar teklif ve 6 ay vadeli 4.13 kur üzerinden satışın ardından dün akşam üzeri dolar/TL 3,9296 seviyesine çıkarak son 11 ayın en yüksek değerine ulaşmıştı.

Euro ve sterlinin de rekor kırdığı günün ardından piyasalarda döviz bugün de yükselişte. Dolar sabah 8:10 itibarıyla 3.9290 TL sınırında, euro da 4.61 üzerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine neden oluyor. Asya borsaları, yatırımcıların küresel ekonomide güçlenme işaretlerinden cesaret bulmasıyla yükselirken; dolar, yüksek seyir izleyen ABD 
hazine tahvil getirileri etkisiyle yüksek seyrediyor.

TL'nin değer kaybetmesinde daha önce de enflasyondaki artış etkili olmuştu. Ekimde enflasyonun yüzde 11,90 gelmesinin ardından hem artan kur ve enerji fiyatları hem de soğuk havaların etkisi ile gıda fiyatlarının kasımda daha da artabilir.

Piyasalarda bugün yurt içinde önemli bir veri beklenmezken gözler jeopolitik gelişmeler ve siyasetin nabzında. ABD'deki işsizlik maaşı başvuruları da doların gücünde dalgalanmalara yol açabilir.

Euro bölgesinde ise Almanya'nın nihai gayrı safi yurt içi hasılası ve imalat endeksi izlenecek gelişmeler arasında. 
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