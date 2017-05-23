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Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları
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Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları
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23 Mayıs 2017 12:01
Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları
Serbest piyasada dolar 3,5670 liradan, euro ise 4,0130 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 3,5650 liradan alınan dolar 3,5670 liradan, 4,0110 liradan alınan euro ise 4,0130 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta dolar 3,5570 liradan, euro ise 4,0010 liradan satıldı.
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