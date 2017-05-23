Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları /23 Mayıs 2017 12:01

Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları

Serbest piyasada dolar 3,5670 liradan, euro ise 4,0130 liradan güne başladı.

Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları


İstanbul Kapalıçarşı’da 3,5650 liradan alınan dolar 3,5670 liradan, 4,0110 liradan alınan euro ise 4,0130 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta dolar 3,5570 liradan, euro ise 4,0010 liradan satıldı.
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