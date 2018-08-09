Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yükselmeye devam ediyor 5.55 Tl'yi gördü /09 Ağustos 2018 21:11

Dolar yükselmeye devam ediyor 5.55 Tl'yi gördü

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından döviz fiyatları yükselişe geçti. TL, dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kaybı ile 5.55'e çıkarken, euro ve sterlinde yeni rekorlar kırıldı.

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Dolar kuru görülmemiş bir hızla yükselmeye devam ederken, doları etkileyecek gelişmeler de merakla bekleniyor. Türkiye'den dokuz kişilik bir diplomatik heyet, Amerika ve Türkiye arasındaki gerginlikleri gidermek amacıyla Washington’da temaslarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Ann Nauert, “Türk heyetiyle ilave görüşmeler yaptık. Müzakereler devam ediyor.” dedi.


Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. Ancak, saatler süren görüşmelerden sonra, herhangi bir ilerleme işareti bulunmuyor.
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