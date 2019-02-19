Dolar yükselişe geçti

İçeride bugün Hazine ihaleleri izlenecek, yurt dışında kritik bir veri akışı bulunmuyor. Yarın akşam ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları takip edilecek.







Deniz Yatırım yolladığı notta "Türk varlıklarında dün ağırlıklı olarak hisse senedi işlemlerinde etkili olan satış baskısını kısmen gelişmekte olan ülke varlıklarındaki seyre, kısmen de TCMB’nin hafta sonu attığı ZK adımının yorumlanması şeklinde okuyoruz. Dolar/TL işlemlerinde “küresel risk iştahına paralel” eğilim öngörüyoruz. 5.28-5.23 destek, 5.33-5.38 direnç konumunda." değerlendirmesini yaptı.



