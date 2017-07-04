Dolar yükselişe geçti...

Dolar/TL’de önemli bir seviye olan 3.5495’in aşılmasının yakından takip edilmesi gerektiğini belirten bankacılar kurdaki yükselişin küresel etkilerden kaynaklandığını, lokal bir neden görmediklerini belirttiler. Küresel piyasalarda dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına paralel olarak dokuz ayın en düşük seviyelerinden yükselişe geçti.
SON BİR AYIN ZİRVESİ
Dün sabah güne 3.52’nin hemen altında başlayan dolar/TL gün içinde en yüksek 3.5600’yı test ettikten sonra saat 1742’de 3.5568/3.5575 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 3.7996/3.8000, euro/TL 4.0420/4.0421 seviyesinde. Bu verilere göre TL, dün dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti ve gelişmekte olan para birimlerine genel olarak paralel bir seyir izledi. Kur en son 30 Mayıs’ta 3.56 seviyesinde işlem görmüştü.