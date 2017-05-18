Dolar yükselişe geçti!

Dolar ne kadar oldu?





Dolar/TL 3.6360/3.6370'ten Euro/TL ise 4.0368/4.0373'ten işlem görüyor.





Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal bir soruşturmayı engellemeye çalıştığına yönelik haberlerin ardından başkanın siyasi geleceği hakkındaki belirsizliğin güçlenmesine paralel geriledi.Asya borsaları yüzde 1.8 düşüşle kapanan ABD’nin S&P 500 endeksi ve yüzde 2.6 gerileyen Nasdaq endeksini izledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi bugün yüzde 0.5 ekside seyrediyor. Japonya’nın Nikkei endeksi ise yüzde 1.5 kayıpta.





Federal soruşturmayı engellediği iddiaları sadece Trump’ın vaad ettiği ekonomik büyümeyi destekleyici politikaların gerçekleşmesini tehlikeye atmakla kalmıyor, Trump’ın başkanlığı bırakmak zorunda kalması ihtimalini de gündeme getiriyor.



Trump’ın mensup olduğu Cumhuriyetçi partiden bir grup siyasetçi Trump’ın geçen yılki seçim ekibi ile Rusya arasındaki olası ilişkileri inceleyecek bağımsız bir inceleme yürütülmesini isterken, bir siyasetçi Trump’ın görevini kötüye kullandığını ifade etti. Rusya’nın ABD’deki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak üzere FBI eski başkanlarından Robert Mueller’in atanması Asya piyasalarında herhangi bir tepkiye yol açmadı.





Ancak ABD’nin S&P 500 endeksi vadeli kontratları bu gelişme üzerine biraz toparlanırken, dolar da güvenli liman yen karşısında ılımlı değer kazandı.