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Dolar yine yükselişle başladı
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14 Mayıs 2019 09:25
Dolar yine yükselişle başladı
Piyasa kamu bankalarının döviz satışları, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma tedbirleri, S-400 füzeleri ve İstanbul seçimlerini izlerken dolar/TL bugün de 6.10'un üzerinde seyrediyor
SHABER3.COM
Dolar/TL saat 09.25 itibariyle 6.11 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.86 seviyelerinde.
Piyasada bugün Hazine ihaleleri ve sanayi üretim verisi izlenecek.
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