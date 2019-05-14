Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yine yükselişle başladı /14 Mayıs 2019 09:25

Dolar yine yükselişle başladı

Piyasa kamu bankalarının döviz satışları, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma tedbirleri, S-400 füzeleri ve İstanbul seçimlerini izlerken dolar/TL bugün de 6.10'un üzerinde seyrediyor

SHABER3.COM

Dolar/TL saat 09.25 itibariyle 6.11 TL seviyesinden işlem görüyor.  Euro/TL ise 6.86 seviyelerinde.

Piyasada bugün Hazine ihaleleri ve sanayi üretim verisi izlenecek.
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