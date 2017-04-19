Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yerinde durmuyor /19 Nisan 2017 10:53

Dolar yerinde durmuyor

İngiltere seçimlerinin tetiklediği dolar endeksindeki küresel değer kaybı dolar/TL'deki aşağı yönü hızlandırırken bankacılar referandum sonrası siyasi gündemin takip edilmeye devam ettiğini belirttiler. Dün 3.71'i gören dolar bugün 3.66'dan güne başladı. Dolar öyle hareketli ki takip etmek zorlaşıyor.

SHABER3.COM

Dolar ne kadar oldu?

Dolar endeksi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in erken seçim çağrısının ardından sterlindeki keskin yükselişe paralel olarak üç ayın dip seviyelerine geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks ise dün 99.465’e gerileyerek 28 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün sınırlı bir yükselişle 99.5’in hemen üzerinde bulunuyor. Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentiler referandumun hemen ardından OHAL’in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa’nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi unsurlar nedeniyle gerçekleşemedi.
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