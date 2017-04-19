Dolar yerinde durmuyor

Dolar ne kadar oldu?





Dolar endeksi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in erken seçim çağrısının ardından sterlindeki keskin yükselişe paralel olarak üç ayın dip seviyelerine geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks ise dün 99.465’e gerileyerek 28 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün sınırlı bir yükselişle 99.5’in hemen üzerinde bulunuyor. Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentiler referandumun hemen ardından OHAL’in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa’nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi unsurlar nedeniyle gerçekleşemedi.