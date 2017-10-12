Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yeniden yükselişe geçti /12 Ekim 2017 18:30

Dolar yeniden yükselişe geçti

Dün akşam açıklanan Fed tutanaklarında enflasyonun zayıf seyri konusunda endişelerin olduğunun görülmesi dolara değer kaybettirdi. Dolar/TL öğle saatlerinde yeniden 3,66 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL'de, dün ABD Büyükelçisi John Bass'ın yaptığı açıklamaların piyasada ABD ile gerginliğin çözüleceği algısı yaratmasıyla başlayan gerileme bu sabah da sürüyor.

Dün akşam açıklanan Fed tutanakları ardından iki haftanın dip seviyesine gerileyen dolar bu sabah 3,64 seviyesinin altını test ederek güne başladı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile vize krizi ile yaptığı açıklama ile dolar kuru yeniden 3,66 seviyesini aştı.

Fed tutanakları birçok yetkilinin bu yıl yeni bir faiz artışının "gerekli olabileceğini" düşündüğünü ortaya koyarken, birkaçının para politikasında ek bir sıkılaştırmanın ilerleyen aylardaki enflasyon verisine bağlı olacağı belirtildi. 

Dolar/TL, tutanakların ardından 3.6368'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 3.6370 seviyesinde bulunuyor. 

Teknik açıdan dolar/TL için 3,63 desteğinin kırılması durumunda 3,60 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası yükselişlerde ise 3,67'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Euro/TL ise 14.00 itibariyle 4,34 seviyesinde bulunuyor. 
Piyasaların gündeminde bugün saat 13.00'te euro bölgesi sanayi üretimi, saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları, ÜFE ve çekirdek ÜFE verileri olacak.
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