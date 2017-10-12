Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL'de, dün ABD Büyükelçisi John Bass'ın yaptığı açıklamaların piyasada ABD ile gerginliğin çözüleceği algısı yaratmasıyla başlayan gerileme bu sabah da sürüyor.





Dün akşam açıklanan Fed tutanakları ardından iki haftanın dip seviyesine gerileyen dolar bu sabah 3,64 seviyesinin altını test ederek güne başladı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile vize krizi ile yaptığı açıklama ile dolar kuru yeniden 3,66 seviyesini aştı.





Fed tutanakları birçok yetkilinin bu yıl yeni bir faiz artışının "gerekli olabileceğini" düşündüğünü ortaya koyarken, birkaçının para politikasında ek bir sıkılaştırmanın ilerleyen aylardaki enflasyon verisine bağlı olacağı belirtildi.





Dolar/TL, tutanakların ardından 3.6368'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 3.6370 seviyesinde bulunuyor.





Teknik açıdan dolar/TL için 3,63 desteğinin kırılması durumunda 3,60 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası yükselişlerde ise 3,67'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.