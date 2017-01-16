Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yeniden tırmanışa geçti /16 Ocak 2017 20:15

Dolar yeniden tırmanışa geçti

Geçen hafta 3.94'i aşarak tarihi rekor seviyelere tırmanan kur yeni haftaya 3.76'lı seviyelerden başladı

Dolarları kim topladı?

Geçen hafta tarihi zirveyi test eden kur TCMB'nin adımlarıyla bir miktar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçerek 3.81'in üzerini gördü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçen hafta bankaların borç alabilme limitlerini 11 milyar TL'ye düşürdü. Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 22 milyar TL'ye düşürüldü. 

Hafta içinde 3.94 ile tarihi rekor kıran dolar, Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle gerileyerek haftayı 3.78 seviyelerinde tamamladı. 

Saat 09:25'te 3.7658'den işlem gören Dolar/TL  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından 3.74 seviyesine geriledi.

Dolar/TL  kuru TSİ 11:15'ten itibaren tekrar yönünü yukarı çevirerek kademeli olarak 3.81'in üzerine kadar yükseldi.

Türk lirası TSİ 18:58 itibariyle yüzde 2.21 düşüşle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok gerileyen para birimi konumunda bulunuyor.

Dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş gözleniyor. Hindistan rupisi ve Rusya para birimi ruble yatay seyrederken, Bloomberg'in takip ettiği 24 gelişmekte olan ülke para biriminin 22'si bugün dolar karşısında geriliyor. 

Piyasalarda yeni hafta

Bugün yurt içinde Ekim ayı işsizlik verisi açıklandı. İşsizlik oranı Ekim'de 1.3 puan artarak %11.8'e yükseldi. 

Yurtdışında bugün kritik bir veri akışı bulunmuyor. Çarşamba ve Perşembe günleri Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması bekleniyor. 

Ak Yatırım Araştırma Bölümü'nün yolladığı bir notta "Konuşmada ABD verileri ve enflasyon beklentilerindeki pozitif görünüme değinilmesi durumunda dolar pozitif bir etki beklenebilir." ifadeleri kullanıldı. 
 
Bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da Perşembe günü açıklanacak.
<< Önceki Haber Dolar yeniden tırmanışa geçti Sonraki Haber >>

"Bakara-Makara"cı Egemen'den Davutoğlu ve Babacan'a salvolar!..

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

AKP'li vekilden

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Deniz Baykal'dan tarihi "başkanlık" konuşması

Deniz Baykal'dan tarihi

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın "başkanlık" videosunu konuşuyor

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:45:27