Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yeniden kritik seviyenin üzerinde /31 Mayıs 2018 15:09

Dolar yeniden kritik seviyenin üzerinde

Güne 4.46 seviyesinden başlayan dolar/TL, öğle saatlerinde tekrar kritik seviye olarak görülen 4.50'nin üzerine çıktı.

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Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle dün yüzde 2'den fazla değer kazanarak 4.45 seviyesinin altına indi.
Dünya'nın aktardığına göre, dolar/TL bugün tekrar yukarı yönlü hareketlendi ve kademeli olarak artış gösterdi. Kur öğle saatlerinde tekrar 4.50 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL ise 5.25 civarında.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde açılışta pozitif bir seyir izlense de daha sonra satıcılı bir görünüm ağırlık kazandı. BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1.18 değer kaybederek 102.640.41 puana geriledi.
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