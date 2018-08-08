Dolar yeniden gaza bastı...

Kur bugün % 1'in üzerinde artışla 5.30 seviyesini aşarken euro da %1'in üzerinde yükselerek 6.15'e çıktı. Pazartesi akşam saatlerinde dolar 5.4222, euro 6.2695, sepet kur ise 5.8170 ile rekor tazelemişti.