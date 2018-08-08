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Dolar yeniden gaza bastı...
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08 Ağustos 2018 16:23
Dolar yeniden gaza bastı...
ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilim ve makro ekonomik göstergelerdeki bozulma nedeniyle Pazartesi akşamı rekor seviyeye yükselen Dolar/TL bugün de yükselişini sürdürüyor.
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Kur bugün % 1'in üzerinde artışla 5.30 seviyesini aşarken euro da %1'in üzerinde yükselerek 6.15'e çıktı. Pazartesi akşam saatlerinde dolar 5.4222, euro 6.2695, sepet kur ise 5.8170 ile rekor tazelemişti.
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