Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yeniden gaza bastı... /08 Ağustos 2018 16:23

Dolar yeniden gaza bastı...

ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilim ve makro ekonomik göstergelerdeki bozulma nedeniyle Pazartesi akşamı rekor seviyeye yükselen Dolar/TL bugün de yükselişini sürdürüyor.

SHABER3.COM

Kur bugün % 1'in üzerinde artışla 5.30 seviyesini aşarken euro da %1'in üzerinde yükselerek 6.15'e çıktı.  Pazartesi akşam saatlerinde dolar 5.4222, euro 6.2695, sepet kur ise 5.8170 ile rekor tazelemişti.
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