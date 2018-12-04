Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yeniden çıkışa geçti /04 Aralık 2018 08:56

Dolar yeniden çıkışa geçti

Türk Lirası, petrol fiyatlarındaki artışın ve beklenenden erken gelebilecek faiz indirim endişesiyle değer kaybetti. Dün 5,14 ile 5.28 TL arasında dalgalanan Dolar/TL yeni güne 5.26 TL seviyesinden başladı.

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ABD ile Çin'in ticaret savaşına 90 gün ara vermesi, ardından dün gelen kasım ayı enflasyon verilerinin otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azalması TL'yi olumlu etkilemiş, kur 5.14'e kadar gerilemişti.
Bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL 5.2853'e kadar tırmanmıştı. Kur, yeni güne de 5.26 seviyesinde başladı.

Petrol fiyatları ABD ile Çin’in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından sert yükseldi. Yatırımcılar bu hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 6 Aralık’taki toplantısını izleyecekler. OPEC’in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor.
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