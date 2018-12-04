Dolar yeniden çıkışa geçti

ABD ile Çin'in ticaret savaşına 90 gün ara vermesi, ardından dün gelen kasım ayı enflasyon verilerinin otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azalması TL'yi olumlu etkilemiş, kur 5.14'e kadar gerilemişti.

Bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL 5.2853'e kadar tırmanmıştı. Kur, yeni güne de 5.26 seviyesinde başladı.