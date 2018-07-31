Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yeni rekora çok yakın /31 Temmuz 2018 10:11

Dolar yeni rekora çok yakın

Dün yüzde 1'in üzerinde artan Dolar/TL yeni güne de yükselişle başladı. Kur 4.92'ye, euro 5.77'ye yükseldi.

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Dolar/TL, ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle işlem görmeyi sürdürürken, piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda vereceği mesajlara odaklanmış durumda.

BloombergHT'nin aktardığına göre, dün yüzde 1'in üzerinde artan Dolar/TL yeni güne de yükselişle başladı. Kur 4.92'ye, euro 5.77'ye yükseldi.

TCMB'nin bugün 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmininde yukarı yönlü sert revizyona gitmesi bekleniyor.

TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yılsonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.
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