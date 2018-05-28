Dolar, yeni haftaya nasıl başladı?

Dünya gazetesinin aktardığına göre Türk Lirası yeni haftaya güç toplayarak başladı. TCMB'nin haftalık repodan fonlamaya geri dönmek üzere olduğu haberleri, TL'ye destek verdi.







TCMB geçen hafta arka arkaya attığı adımlar TL'de daha fazla değer kaybının önüne geçerken, dolar/TL'de geçen hafta görülen yüksek volatilitenin bu hafta bir miktar azalması bekleniyor.

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