Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar, yeni haftaya nasıl başladı? /28 Mayıs 2018 10:14

Dolar, yeni haftaya nasıl başladı?

Geçen haftayı 4.72'nin üzerinde kapatan dolar/TL yeni haftaya 4.66 seviyelerini test ederek başladı. Kurun gerilemesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sadeleştirmeye geçmek üzere olduğu ve haftalık repodan fonlamaya geri döneceği mesajlarının etkili olduğu belirtiliyor.

SHABER3.COM

Dünya gazetesinin aktardığına göre Türk Lirası yeni haftaya güç toplayarak başladı. TCMB'nin haftalık repodan fonlamaya geri dönmek üzere olduğu haberleri, TL'ye destek verdi. 

TCMB geçen hafta arka arkaya attığı adımlar TL'de daha fazla değer kaybının önüne geçerken, dolar/TL'de geçen hafta görülen yüksek volatilitenin bu hafta bir miktar azalması bekleniyor.
GÖZLER LONDRA'DA
Piyasaların gözü asıl olarak Şimşek ve Çetinkaya'nın bugün ve yarın Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla bir araya geleceği toplantıların yansımalarında olacak. Şimşek ve Çetinkaya Londra ziyareti öncesi dün akşam İstanbul'da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Katılımcılar, güven tesisi amaçlayan söylemler ve para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının toplantıda ön plana çıktığını belirttiler.
Katılımcılar para politikasında sadeleşme adımının oldukça yakın olduğu, 7 Haziran Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değerlendirilebileceği izleniminin verilen mesajlar arasında ön plana çıktığını söylediler.

Geçen hafta 5 liraya yaklaşan dolar/TL, TCMB’nin GLP faiz oranını 300 baz puan artırması sonrasında 4.54 seviyelerinin altını görmüş ardından 4.70 üzerinde denge bulma çabasına girmişti.

Euro/TL ise 5.47 seviyelerinde işlem görüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar, yeni haftaya nasıl başladı? Sonraki Haber >>

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:06:16