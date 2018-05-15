Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve Euro'da yeni rekor geldi /15 Mayıs 2018 09:06

Dolar ve Euro'da yeni rekor geldi

Dolar, Türk Lirası karşısında 4.46 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesini, euro da 5.29'u gördü.

SHABER3.COM

Güne 4.3675 seviyelerinden başlayan kur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bloomberg International'a verdiği mülakatta para politikasına ilişkin değerlendirmelerinin ardından sabah saatlerinde 4.4620 seviyesine kadar çıkarak rekor seviyelere ulaştı.

Kur, Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin ardından 4.46 ile rekor tazeledi.


Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükselişi, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor. Piyasaların gözü bugün, Hazine'nin çıkacağı iki ihaleye özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinde olacak.
Erken işlemlerde, dolar 4.39 — 4.40 lira ve euro da 5.23 — 5.24 lira aralığında yeni rekor düzeylere yakın hareket ederken, dün tahvil bono piyasasında yüzde 14'e yakın kapanın gösterge 10 yıllık tahvil ve yüzde 16.10'a yükselen iki yıllık tahvilde bugünkü gelişmeler de izlenecek.
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