Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro'da son durum /08 Eylül 2017 10:05

Dolar ve Euro'da son durum

Serbest piyasada dolar 3,4020 liradan, euro ise 4,1120 liradan güne başladı.

SHABER3.COM

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,40 liradan alınan dolar 3,4020 liradan, 4,1110 liradan alınan euro ise 4,1120 liradan satılıyor.

Önceki kapanışta dolar 3,4130 liradan, euro ise 4,0970 liradan satılmıştı.
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