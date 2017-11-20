Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş, tarihi rekor

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) yönelik "Müdahale etmediğimiz için bu haldeler" şeklindeki sözleriyle 3.90'ın üzerini test eden dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 3,85 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçti.







Kur gün içinde 3.9209'a kadar tırmandı.





Almanya'da koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine küresel piyasalarda yaşadığı düşüşün etkisiyle TL karşısında 4.53'ün altına gerileyen euro da hızlı yükseldi. 4.6215 ile rekor kıran euro kuru yükseliş isteğini sürdürüyor



