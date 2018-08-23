Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dün 6,02226 - 6,1204 aralığında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,35 düşüşle 6,0489'dan tamamladı. Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Temmuz - 1 Ağustos'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı.





Tutanaklarda, "Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir." uyarısı yapıldı.





ABD hükümetinin ticaret politikaları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde belirsizlik ile yatırım harcamalarında azalma ve gecikme görüldüğüne yer verilen tutanaklarda, birçok iş sahibinin de ticaret gerginliklerinin artması durumunda yatırım harcamalarını ve işe alımları kısabileceğine dikkati çektiği belirtildi.





Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre artışla6,1203'den işlem görüyor.





Aynı dakikalarda Avro/TL, yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,0836'dan sterlin/TL de yükselişle 7,8283'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,22 artışla 95,36 ve Avro/ dolar paritesi yüzde 0,21 düşüşle 1,1572 seviyelerinde bulunuyor.