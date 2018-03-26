Dolar ve euro haftaya nasıl başladı...

Dolar kuru bu sabah ilk işlemlerin ardından saat 08:46 itibari ile 3.9718 TL seviyelerinden bulunuyor. Euro/TL ise 4,9139 TL’den işlem görüyor.





ENDİŞELERİN PİYASADAKİ ETKİSİ





ABD ile Çin arasında ticaret savaşı endişeleri nedeniyle Asya borsaları bir günü daha satış baskısı altında geçiriyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi art arda dördüncü seansta da gerileyerek yüzde 0.2 ekside bulunuyor. Asya piyasalarındaki gerilemeye karşılık geçen haftayı sert düşüşle kapatan S&P 500 vadeli işlemleri artıda seyrediyor. ABD’li şirketlerin Çin piyasasında daha kolay faaliyet göstermesi için iki ülkenin görüşmelere başladığını bildiren Wall Street Journal haberinin ardından S&P 500 vadelileri yüzde 0.6 yükseldi. Ancak haber Asya borsalarına destek olmadı. Japonya’nın Nikkei endeksi açılışta altı ayın dip seviyesine indikten sonra yüzde 0.6 ekside, Çin hisse endeksleri ise yüzde 1’in üzerinde kayıpla hareket ediyor.





MİSİLLEMEYE HAZIR





ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve aluminyuma getirdiği gümrük vergilerinin ardından Çin’den ithal edilen 60 milyar dolara kadar büyüklüğe sahip ürüne gümrük vergisi getiren muhtırayı Cuma günü imzaladı. Çin ise bunun ardından ABD’den ithal 3 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiğini açıklayarak misillemeye hazır olduğunu gösterdi.