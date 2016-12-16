Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro güne nasıl başladı? /16 Aralık 2016 08:32

Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Fed'in faiz artırımının piyasalarda yankısı devam ederken dolar/TL güne 3.51-3.52 bandında başladı.

SHABER3.COM

Dolarda son durum

Piyasalar Fed’in faiz artırımı sonrası dönemde fiyatlanırken dolar/TL güne saat 07:40’ta 3.5160/3.5183 TL’den başladı. Aynı saatte euro ise 3.6685/3.6712 TL’den işlem görüyor. Altında düşüş sürerken Kapalıçarşı’da gram altın 128 TL, çeyrek altın 212 TL, yarım altın 424 TL ve tam altın 839 TL’den alıcısını bulacak.

SON 14 YILIN REKORU

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 103.56’ya kadar yükselerek Aralık 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından tekrar 103.10 seviyesine geriledi. Euro ise dolar karşısında 1.0366 ile Ocak 2003’ten bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından hafif toparlandı ve 1.0427 dolar oldu.


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