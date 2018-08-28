Dolar ve Euro bayram dönüşü neden gaza bastı?

Dün 6.30'a kadar yükselen dolar/TL kuru yeni günde de %1.5'in üzerindeki artışla 6.23 seviyelerinden, Euro/TL de 7.30'dan işlem görüyor.







Yukarı yönlü hareket ettiği gözlenen döviz kurları ve piyasalarla ilgili Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Bloomberg HT'ye kurda bayram sonrası yaşanan harekete dair "bayram dönüşü kurda bu seviyeleri fırsat bilen kurumsal döviz açık pozisyonu olan şirketlerin, hem de ertelenmiş döviz alımlarının gerçekleştiğini takip ettik. Kurda %2'lik dalgalanma son dönemde normalleşti. BDDK'nın aldığı tedbirler, MB'nin tekrar geç likiditeyle piyasayı fonlaması bir nebze kur oynaklığını azalttı ama henüz istenen seviyeye çekemedi." şeklinde konuştu.





Özavcı Merkez Bankası'nın piyasanın gerisinde kaldığına dikkat çekerek son dönemde kurumların attığı adımların Merkez Bankası ve ekonomi yönetimine zaman kazandıracak adımlar olduğunu ancak bunların kalıcı çözÜmler olmadığını vurguladı.





"EN AZ 250 BAZ PUANLIK ARTIŞ OLABİLİR"





Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül Bloomberg HT'ye enflasyondaki yükseliş nedeniyle Merkez Bankası'ndan 13 Eylül'deki toplantısında faiz artışı beklediğini söyledi.





Şengül konuya ilişkin olarak "Elektriğe ve bazı ürünlere zam geldi, Ağustos enflasyonu kritik, %16.5'in üzerini görebiliriz.





Merkez Bankası önümüzdeki dönemin de enflasyon seyrine bakarak hareket ediyor, bence MB'nin repo ihalesi açmayarak faizi yukarı taşıması ani toplantı yaşamama isteğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben en az 250 az puanlık faiz artışı bekliyorum." yorumunu yaptı.





Info Yatırım'dan Cem Gönen ise "Kurda gün içinde %5'e varan hareketler üretici ve ticaret yapanlar için de zorlayıcı hareketler, kısa vadede sanki oynaklık devam edecekmiş gibi duruyor" değerlendirmesini yaptı.