Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve Euro bir anda yükselmeye başladı /28 Şubat 2018 09:14

Dolar ve Euro bir anda yükselmeye başladı

Dolar kuru, Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası yükselen faiz artışı beklentileriyle, güne yukarı yönlü başladı.

SHABER3.COM

Dolar/TL, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu sonrası şubat ayının son işlem gününe yükselişle başladı.
Bir süredir 90 direncinin hemen altında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi, Powell'ın yatırımcılar tarafından 'şahin' bulunan ve faiz artırımlarına yönelik beklentileri yükselten sunumu sonrası 90,40'a yükseldi.

Dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak bu sabah 3.8181'e kadar çıkan dolar kuru saat 08:15'de 3.8115'te yer aldı.

Dolar/TL kuru saat 08.50 itibarıyla 3.880 seviyesinde seyrediyor.

Euro da bir hareketlenme var... Yukarı seyredem EURO 4.65 lira civarında işlem görüyor.... 
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