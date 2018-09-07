Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar üç aydır en çok kazandıran araç oldu /07 Eylül 2018 11:15

Dolar üç aydır en çok kazandıran araç oldu

Ağustos ayında en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti. Dolar, 3-6 aylık dönemlerde ve yıllık değerlendirildiğinde yine en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ağustos ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

EN FAZLA REEL GETİRİ SAĞLAYAN ARAÇ

Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.18 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.43 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27.21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 39.32 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.22 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40.36 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Diğer taraftan DİBS, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.74 oranında kaybettirdi.
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