Dolar üç aydır en çok kazandıran araç oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ağustos ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.







EN FAZLA REEL GETİRİ SAĞLAYAN ARAÇ







Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.18 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.43 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.





Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27.21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 39.32 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.22 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40.36 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.





Diğer taraftan DİBS, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.74 oranında kaybettirdi.