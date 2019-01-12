'Dolar/TL'nin infilak riski var'

Paraanaliz.com'da ekonomik durumu analiz eden ekonomist Atilla Yeşilada, özellikle seçim sonrasına dikkat çekerek bu dönemde Türk ekonomisinde yeni bir döviz şoku yaşanabileceğine dikkati çekiyor.





Yeşilada'ya göre Trump'un yaz aylarında Brunson'un tutukluluğuyla ilgili attığı tweetler ve buna bağlı olarak ekonomide yaşanan döviz krizinin benzerinin olmaması için sebep yok.





İşte analizden ilgili bölüm:

(...)





Piyasalar mı haklı, yoksa ekonomik projeksiyonlar mı sorusu Türkiye açısından çok önemli. Eğer piyasalar haklı, Fed bu sene poposunun üstüne oturup bedava maaşını alacaksa, halen sevgili hükümetimizin izlediği Deli Dumrul dur-kalk-döv-yalvar ama seçim kurtar ekonomi politikası belki bizi Mart sonuna kadar kurda Vezüv Volkanı misali bir patlama olmadan idare eder. O çok ama çok iyimser senoryoda dahi Ankara ve Washington’un Suriye’de papaz olup, Trump’ın gece yarısı attığı iki tweet’le dolar/TL’nin infilak etmesi ihtimali mevcut.





Bir de ikinci ihtimal var. Piyasaların derdi ABD ekonomisi, hatta Ticaret Savaşları’nın global ekonomide yaratacağı moral bozukluğu değil. Fonlar artık QE, yani bol keseden para basma günleri geride kaldı diye hayıflanıyor. 10 yıldır Fed ve AMB’nın saldığı likiditeye eroin gibi bağımlı olmuşlar, şimdi “phase transition” yani kafa kırıklığı yaşıyorlar. Bu teze göre, Fed faiz artırmam deyince, piyasa coşar, piyasa coşunca, Fed bir tur daha faiz artırımı geçirir!





O zaman ABD 2 ve 10 yıllık DİBS getirilerinde 25-50 baz puan arası bir yükseliş göreceğimiz gibi, Dolar Endeksi de yeniden %3-4 arasında değer kazanır.





Bu senaryonun TL ve bizim DİBS için çok ağır sonuçları olur. En azından, yatırımcılar gittikçe artan Şarklı popülizm ve ekonomiyi yeniden pompalama çabalarının enflasyon-dış ticaret dengesi-bütçe açıkları üstündeki yansımasını daha yakından inceler ve halen yürütülen kumpas Mart’ı çıkartmaz.





Sırat Köprüsü’ndeyiz diyeceğim, ama o 3 yıl önceydi. Artık Sırat Vadesindeyiz, git git bitmiyor meret yol. Tam düze çıktım diyorsun….



