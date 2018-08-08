Dolar satın diyen Erdoğan'a CHP'den cevap: Man adasındaki dolarlarını bozdurdun mu?

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunmak üzere parti sözcüsü Bülent Tezcan kameralar karşısına geçti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki dövizleri, altınları bozdurun' çağrısını eleştiren Tezcan, "Milletin yastık altındaki altını bozduracak hali kalmadı Sayın Erdoğan. Man Adası'ndaki dolarları bozdurdun mu? Oradan gelen paralar dolar olarak duruyor mu, TL'ye çevirdin mi? Bugün milletin yastık altındaki dolarlarını bozdurmalarını istiyorlar. Daha Man Adası'nın hesabını vermemiş Erdoğan, milletten dolarlarını bozdurmalarını bekliyor" dedi.



Tezcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





— Türkiye ekonomisi freni patlamış kamyon gibi, nereye çarpacağı belli değil. TL'deki değer kaybı kabul edilebilir değil. Yastık altındaki dolarla sorunu çözebileceklerini sanıyorlar. Sorunun sebebi olanın, çözüm yeteneği yok.





— Türkiye, açların ve yoksulların çoğunlukta olduğu bir ülke haline geldi. 7 bin 912 lira yoksulluk sınırı. Demek ki nüfusun çoğunluğu yoksul.





— AK Parti iktidarı Türkiye'yi açların ve yoksulların ülkesi haline getirdi. 100 günlük paket hiçbir yapısal çözüm önerisi içermeyen bir paket. 100 günü heba edeceğiz diyorlar. Erdoğan'ın 100 günlük programında, üretime dönük yapısal önlemler, enflasyonu düşürmeye dönük ciddi bir eylem paketi, seçim öncesi vaatlerinin hiçbirisi yok.



