Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ne kadar oldu.. Ateşi yükseldi /28 Mart 2017 09:50

Dolar ne kadar oldu.. Ateşi yükseldi

Geçen Hafta 3.60'ın altına inen dolar bu hafta tekrar yükselişe geçti. Piyasalarda dolar/TL güne 3.62 ile başladı

Dolar ne kadar oldu.. Ateşi yükseldi


Gözler Trump’ın ekonomi politikalarına çevrilmişken dolar/TL sabah saat 08:16’da 3.6113/3.6138’den euro/TL ise 3.9221/3.9273’ten işlem görüyor.
Asya borsaları ise ABD’de Başkan Donald Trump’ın sağlık sigortası yasası teklifinin geri çekilmesinin ardından mali teşvik politikalarına dair şüphelerin oluşmasıyla düşen Wall Street ve doların yeniden yatay bir seyre geçmesiyle beraber bugün yükseldi.

ABD VE ÇİN DÜŞTÜ

Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.6 yükseldi. Japon Nikkei endeksi iki haftadan uzun bir sürenin en büyük tek günlük yükselişini gerçekleştirerek yüzde 1 artarken, Avustralya hisseleri de yüzde 1.1 yükseldi.
Çin ise bölgedeki diğer piyasalara göre daha düşük bir performans gösterdi. CSI 300 yüzde 0.2 gerilerken, Shanghai endeksi yüzde 0.4 düştü.  ABD’de S&P 500 ve Dow Jones endeksleri dünü düşüşle kapatırken, bir önceki seansa göre kayıplarını daralttı. Nasdaq endeksi ise günü yükselişle bitirdi.
Trump’ın geçtiğimiz hafta eski ABD Başkanı Barack Obama’nın en önemli yasa değişikliği olan sağlık sigortası reformunu yenisiyle değiştirebilmek için yeterli desteği bulamamasının ardından risk iştahı geriledi.
Bu durum Trump’ın diğer politikalarına yeterli desteği bulup bulamayacağı konusundaki şüpheleri artırdı. MSCI Dünya Endeksi geçtiğimiz hafta geriledikten sonra bu hafta Trump’ın diğer iki önemli yasa değişikliği teklifi için yeterli destek bulabileceği iyimserliğinin yeniden dönmesiyle toparlanma gösterdi.
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